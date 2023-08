Cameroun : la région du Littoral reçoit près de 600 millions de F pour la lutte contre Vih/Sida

L’ambassadeur des États-Unis au Cameroun, S.E. Christopher John Lamora, a lancé un projet d’une valeur de plus de 588 millions de F pour renforcer la lutte contre le VIH/sida.

Le projet, baptisé : « Accroître la disponibilité des produits de santé au niveau des sites dans la région du Littoral du Cameroun, ISAHC », a été lancé en fin de semaine dernière. Il a été lancé en présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Deux camions de 7 tonnes, deux armoires de climatisation ainsi qu’une équipe technique chargée de conduire le projet Increasing Site-level Availability of Health Commodities (Isahc). Autant de ressources que l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a mises à la disposition de ce programme d’approvisionnement des intrants VIH au niveau des formations sanitaires (Fosas) et des sites du programme President’s Emergency plan for AIDS Relief (Pepfar) du Littoral.

« Il s’agit d’un projet de trois ans (de décembre 2022 à novembre 2025, ndlr) attribué au Fonds régional pour la santé du Littoral avec un budget prévisionnel de plus de 588 millions de FCFA », explique l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Cameroun, Christopher John Lamora.

Pour l’exercice 2022, le Bureau d’assistance humanitaire de l’USAID (BHA/USAID) a fourni plus de 65 millions de dollars en aide humanitaire, dont près de 15 millions de dollars (7 milliards de FCFA) pour l’achat de produits pharmaceutiques et de systèmes de chaîne d’approvisionnement au profit d’environ 800 établissements de santé au Cameroun selon un rapport de l’USAID.