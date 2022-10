Cameroun : la SCDP annonce la fin de la pénurie de gaz

Le directeur de la Société camerounaise des dépôts pétroliers a confié le 20 octobre 2022 aux médias qu’un premier navire transportant du butane est arrivé au Port de Douala mercredi soir.

La pénurie de gaz à laquelle font face les ménages et les industries depuis quelques semaines s’achemine vers sa fin. C’est du moins l’assurance que donne le directeur de la SCDP. Selon Véronique Moampea Mbio, au total, 4000 tonnes métriques de gaz sont arrivées par un butanier de 118m de long au Port de Douala-Bonaberi le mercredi 19 octobre 2022. Depuis ce soir-là, les opérations de dépotage et d’enfutage des bouteilles et des camions citernes se poursuivent. Le but est de pouvoir ravitailler le pays pour résorber la pénurie en cours.

A en croire le directeur Veronique Moampea qui a effectué la descente au dépôt de Douala jeudi 20 octobre, « 128 000 bouteilles de 12,5 litres sont injectées sur le marché ». Le conditionnement se fait aussi dans les citernes et wagons. « Nous avons la capacité de remplir 35 à 40 camions citernes par jour mais là, nous irons à 50 camions. D’autres navires sont attendus. Un navire avec 8 000 tonnes métriques de gaz qui était déjà aux larges du Nigeria pourra entrer. Ensuite, autour du 25 octobre, nous aurons un autre navire qui va arriver. Et nous avons au moins 6 navires qui sont annoncés », a assuré la SCDP via la CRTV.

Cependant, alors que ces opérations sont en cours comme le déclare la SCDP, les ménages sont encore sans gaz, notamment dans la ville de Yaoundé. Les ménagères pour la plupart se débrouillent soit au feu de bois, soit au réchaud à pétrole. Toutes espèrent vivre la fin du calvaire dans les prochains jours, tout en redoutant une nouvelle pénurie, le Cameroun étant ravitaillé en gaz essentiellement de l’extérieur.