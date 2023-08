Cameroun : la sentence du TAS secoue la Fecafoot

Le Tribunal arbitral du sport a rendu la sentence le 15 août 2023 relative à l’affaire opposant Guibaï Gatama à la Fédération camerounaise de football.

Selon le Tribunal arbitral du sport, les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale de la Fecafoot du 27 août 2022 sont nulles et de nul effet. La décision de l’instance judiciaire à vocation sportive est tombée hier. Elle inonde l’opinion au lendemain de sa publication. Et comme un but de la victoire fait la joie des gagnants et de leurs supporters dans les gradins, les demandeurs, Guibaï Gatama et ses alliés savourent à juste titre le succès. En effet, la décision de l’arbitre leur est favorable. Elle remet la balle au centre.

A sa lecture, et selon elle, Guibaï Gatama et François Kouedem n’ont jamais été suspendus. Les membres des organes juridictionnels de la Fecafoot élus alors que Seidou Mbombo Njoya présidait l’instance faitière du football n’ont jamais été remplacés. Les décisions rendues par les instances juridictionnelles de la fecafoot depuis l’assemblée susmentionnée n’ont jamais existé. La décision du TAS entraîne la nullité des résultats homologués des sisons sportives 2022 et 2023 (Elite One, Elite two, tournoi interpoule), tout comme elle annule les sanctions prises à l’encontre des clubs tels Stade de Bertoua, AS Lausanne et leurs dirigeants respectifs, explique Adouraman Hamadou Babba.

En outre, les textes réglementaires de la Fecafoot et ses statuts en vigueur sont ceux adoptés le 13 juillet 2021. La durée du mandat du président de la Fecafoot n’est jamais passée de 4 à 7 ans. La dissolution de la Ligue de Football professionnel du Cameroun n’a jamais été validée, poursuit Abdouraman Hamadou.

Par ailleurs, dans le point 123 de la sentence, le TAS a « relevé l’inéligibilité intervenue en cours de mandat du président de la Fecafoot Samuel Eto’o, suite à sa condamnation, le 20 juin 2022, à 20 mois de prison ferme pour fraude fiscale en Espagne. Mais la formation arbitrale a renvoyé la responsabilité du constat de vacances à une assemblée générale extraordinaire de la Fecafoot », martèle Guibaï Gatama dans un communiqué.