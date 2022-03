Cameroun : la série E, Mathématiques et techniques créée au secondaire

Un arrêté du ministre des Enseignements secondaires (Minesec) Pauline Nalova Lyonga en date du 17 mars 2022 crée la série E (Mathématiques et techniques).

Quatre séries scientifiques existent désormais dans l’enseignement général du sous système éducatif francophone. Depuis le 17 mars 2022, à la faveur d’un arrêté du ministre des Enseignements secondaires, la série E, Mathématiques et techniques, s’ajoute aux séries scientifiques et technologiques C, D et TI. Ces dernières existaient déjà aux programmes du second cycle de l’enseignement général du sous-système francophone.

La création de cette nouvelle série trouve son explication dans le souci d’orientation des élèves. Elle trouve aussi son fondement dans la mise en œuvre de l’Approche par compétence (Apc) expérimentée depuis 2014 dans l’enseignement secondaire. l’Apc est une technique d’enseignement qui permet aux enfants d’acquérir des compétences pratiques en vue de s’insérer dans le milieu professionnel une fois sortis du système scolaire.

Dans le même sens, la création de la série E vise ainsi la professionnalisation des enseignements. Elle s’inscrit dans le prolongement des réformes apportées le 23 août 2018. Lesquelles ont réaménagé par exemple la configuration des séries littéraires. L’arrêté du 17 mars rappelle ces séries maintenues et améliorées à savoir A1 (latin et grec) A2 (latin et langues vivantes 2), A3 (latin), A4 (philosophie et langue vivante 2, A5 (langue vivante 2 et langue vivante 3), ABI (A4 Bilingue). A celles-là s’ajoutent les séries AC (Arts cinématographiques et SH (Sciences humaines).