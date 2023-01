Cameroun : la SNH a reversé à l’État 15 milliards F de dividendes en 2022

L’information a été rendue publique après les assisses du dernier conseil d’administration de la Société nationale des hydrocarbures (SNH).

L‘information date depuis le 8 décembre 2022, mais nous ne l’avons apprise que ce jour, grâce à Ecomatin. Réuni ce jour-là, pour sa deuxième session ordinaire de l’année, le conseil d’administration de la Société nationale des hydrocarbures (SNH), a passé en revue les activités de l’entreprise publique en charge des intérêts de l’Etat dans le secteur pétrolier et gazier entre janvier et octobre 2022.

Des assises présidées par Ferdinand Ngoh Ngoh, président du conseil d’administration et par ailleurs ministre d’Etat, Secrétaire Général de la présidence de la République, il ressort que la SNH a versé à l’Etat du Cameroun sur la période sus-évoquée 15 milliards de F de dividendes.

Selon la Société nationale des hydrocarbures, 9,317 milliards de F sont issus d’Impôt sur les sociétés. Aussi, 3,426 milliards de FCFA proviennent, de divers autres impôts et taxes notamment les taxes sur la valeur ajoutée ; retenues à la source sur salaires ; précomptes et acomptes sur loyer ; prélèvement spécial sur les revenus à l’étranger ; acomptes d’Impôt sur les sociétés ; Impôt sur les revenus non commerciaux, frais d’enregistrement et droits de douane.

En effet, les recettes issues des ventes sont transférées au Trésor public après déduction des charges de production. Ces transferts à eux seuls (hors impôts et dividendes) s’établissent à plus de 4 693 milliards FCFA entre 2011 et 2021.

Il convient aussi de noter qu’en 2022, les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l’Etat ont permis de transférer au Trésor Public, après déduction des charges, la somme de 614,277 milliards de F. Cette somme est en augmentation de 91,03 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Rappelons qu’en tant que mandataire de l’Etat, la SNH assure la production et la commercialisation du pétrole brut et du gaz camerounais, et reversé dans les caisses de l’Etat le produit issu de cette vente après déduction des charges y afférentes.