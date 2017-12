Cameroun : La victoire Ã  la CAN, Ã©vÃ©nement sportif de l’annÃ©e

La victoire de l’Ă©quipe nationale de football, les « Lions indomptables » du Cameroun Ă la 31è Ă©dition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) le 5 fĂ©vrier 2017 au Gabon, reste incontestablement l’Ă©vĂ©nement sportif de l’annĂ©e dans ce pays.Une victoire des « Lions indomptables » 2 buts Ă 1 devant les « Pharaons  » d’Egypte synonyme d’une cinquième couronne continentale qui place  directement le Cameroun Ă la deuxième place  des Nations les plus  titrĂ©es en Afrique, juste derrière l’Egypte qui compte sept trophĂ©es.

Si lors des victoires antĂ©rieures le Cameroun faisait partie des  favoris, la  victoire de cette annĂ©e apparaĂ®t comme « l’une des plus  belles », Ă©tant donnĂ© que cette Ă©quipe camerounaise n’Ă©tait pas attendue  à ce niveau de la compĂ©tition.

Et pour cause, en dehors des problèmes internes au sein de la tanière et  des batailles au sein de la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football  (FECAFOOT), l’Ă©quipe camerounaise a vu sept de ses meilleurs Ă©lĂ©ments  boudĂ©s la compĂ©tition, alors que des « balbutiements » de  l’encadrement  technique Ă©tait loin de rassurer les supporters.

Au final, « les remplaçants » ont su pallier l’absence des « tĂ©nors » en  se montrant solidaires, disciplinĂ©s et dĂ©terminĂ©s, un engagement qui a  pu les motiver pour tour a Ă tour Ă©liminer le Gabon, pays organisateur  dans la phase des poules, le SĂ©nĂ©gal, l’un des supers favoris en quarts  de finale, le Ghana, l’un des sĂ©rieux prĂ©tendants au trĂ´ne en  demi-finale et l’Egypte en finale, rompant d’ailleurs le signe indien  devant ce pays qui a battu le Cameroun en finale Ă deux reprises,  respectivement en 1986 et 1988.

Un cinquième sacre continental des « Lions indomptables » qui aura  occasionnĂ© des liesses populaires Ă travers le pays, d’oĂą cet accueil  mĂ©morable qu’ils ont reçu Ă leur retour au Cameroun.