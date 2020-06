Cameroun : la vie du journaliste Samuel Wazizi a basculé à Yaoundé selon le gouverneur du Sud-Ouest

Le gouverneur Bernard Okalia Bilai déclare que le journaliste mort dans les conditions troubles a quitté son territoire bien portant.

Des journalistes membres du Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) et du Cameroon associaitation for English speaking Journalists (CAMASEJ), ont manifesté le 4 juin 2020 devant les services du Gouverneur de la Région du Sud-Ouest. A la recherche des causes et des circonstances du décès du confrère Samuel Wazizi.

Maimo Davidson, vice-président de CAMASEJ rapporte que « le gouverneur a dit que seul Yaoundé peut parler de ce qui est arrivé à Wazizi. Ce dernier a quitté Buea en bonne santé et il ne sait pas ce qui lui est arrivé à Yaoundé ».

Samuel Wazizi avait été interpellé le 2 août 2019 et incarcéré dans les locaux de la police de Muea avant d’être exfiltré pour une destination inconnue. Son décès serait survenu à l’hôpital militaire pendant cette détention préventive au secret. Le SNJC et CAMASEJ ont annoncé la constitution d’un collectif « JUSTICE FOR WAZIZI ».