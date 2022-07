Cameroun : la visite d’Emmanuel Macron se précise

Le chef de l’Etat français effectuera une visite officielle au Pays de Paul Biya du lundi 25 au mardi 26 juillet 2022.

Dans sept jours, le président de la République française foulera le sol du Cameroun. Emmanuel Macron vient rencontrer son homologue camerounais Paul Biya, pour la première fois depuis son accession au Palais de l’Elysée, suite à la présidentielle du 07 mai 2017. De sources médiatiques, cette visite s’ouvre le lundi 25 juillet à Yaoundé, capitale politique du Cameroun et s’achève le mardi 26 juillet 2022.

Durant ces deux jours, le successeur de François Hollande en 2017 réélu le 24 avril 2022, aura une délégation à sa suite. Selon nos confrères d’Ouest-France, le neuvième président de la 5è République en France sera accompagné de Catherine Colonna, ministre des Affaires européennes et étrangères, Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée. Feront aussi partie de la délégation, Franck Paris, conseiller Afrique du président de la République et Christophe Bigot, directeur Afrique du ministère des Affaires européennes et étrangères.

Au cours de cette visite, le 3è président français à exécuter un second mandat rencontrera le président camerounais Paul Biya. Les deux chefs d’Etat pourraient aborder plusieurs sujets d’intérêts communs. Il s’agit par exemple de la coopération multiforme entre Paris et Yaoundé ; des investissements français au Cameroun ; de la revitalisation des relations entre le Cameroun et son partenaire historique qu’est la France, etc.

Cette visite s’effectue aussi au moment où Emmanuel Macron vient d’entamer son second mandat avec à la clé la perte de la majorité au Parlement. Au Cameroun, l’opposition qui souhaite rencontrer Emmanuel Macron dénonce les manœuvres du système tendant à la fragiliser.

De plus, la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest Cameroun constitue encore une préoccupation majeure pour la population et le gouvernement de Yaoundé. A ce sujet, le Cameroun attend la contribution française de 40 milliards de FCFA annoncée dans le cadre du Plan de reconstruction des deux régions en crise depuis 2016. Ce que conteste l’ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou.

La venue du chef de l’Etat français au Cameroun survient aussi au moment où le sentiment anti-français se développe dans plusieurs Etats africains, à l’instar du Mali. Au sortir de cette visite au Cameroun, Emmanuel Macron se rendra au Bénin en Afrique de l’Ouest. Néanmoins, reste encore attendue, l’annonce officielle.