Cameroun : l’accès au Monument patriote coûte entre 200 et 20 000 francs CFA

Le Monument patriote construit par la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) au rond-point des services du Premier ministre, s’ouvre au public samedi 04 juin 2022.

C’est désormais connu, l’accès au monument Patriote n’est pas gratuit. Élevé par la Communauté urbaine de Yaoundé et inauguré le 18 mai dernier par le ministre de l’Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha Courtès, l’espace de loisir et de détente s’ouvre au public ce week-end. Mais les visiteurs sont astreints à l’achat d’un ticket d’accès dont le coût varie entre 200 francs et 20 000 francs CFA.

En effet, une note d’information de la cellule de communication de la Cuy, présente un récapitulatif des prix d’accès au monument. Le document distingue quatre types de visites avec les prix différents. Il s’agit de :

la visite simple qui coûte 200 francs CFA pour enfant et 500 francs CFA pour adulte à partir de 15 ans, ou de 3500 pour une famille de 10 personnes. La durée de la visite est de 30 minutes.

la visite scolaire vaut 5000 francs CFA de 10 à 20 élèves ; 10 000 francs de 10 à 20 élèves et 15 000 francs plus de 50 élèves. La durée ici est d’une heure.

la séance photo de mariage annoncée au préalable 15 mille pour 45 minutes ; séance photo non annoncée 20 000 pour 45 minutes ; photographe non affilié au site ou prise de photo avec appareil personnel 2 000 francs pour 30 minutes

le tournage de vidéogramme ou de film annoncée 15 000 francs CFA, et non annoncée 20 000 francs CFA.

Selon la cellule de communication, « cette modiques contribution des visiteurs permettra de supporter en partie les charges liées à l’entretien de l’édifice, à la prise en charge des agents d’entretien et de sécurité qui seront mobilisés de manière permanente et au paiement des quittances d’électricité et d’eau ».

Le maire de ville précise par ailleurs que le monument sera ouvert de lundi à jeudi de 6h30 à 18h30 et de vendredi à dimanche de 6h30 à 20h30.