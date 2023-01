Cameroun : l’actuel DG de la CAA est le nouveau DG de la Caisse de dépôts et de consignation

Le Président de la République, Paul Biya, a procédé le 20 décembre dernier à la nomination des dirigeants à la tête de la Caisse de dépôts et de consignation(CDC).

Dans trois décrets signés ce 20 janvier 2023, le chef de l’État a nommé un nouveau top management à la Caisse de dépôts et de consignation (CDEC). Il s’agit de Richard Evina Obam au poste de Directeur général (DG) de la structure. L’actuel DG de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) va ainsi cumuler à la tête de ces deux structures, à moins qu’il ne soit déchargé dans les prochains jours de la direction de la CAA.

Il pourrait bien cumuler les deux postes car la loi de 2017 portant statut général des établissements publics ne l’interdit pas.

Un autre décret de Paul Biya nomme Anne Geneviève Soppo Etame épouse Kingue Etame au poste de Directeur général adjoint de la CDEC. Et Moh Sylvester Tangongoh au poste de président du conseil d’administration de la même structure. Il est l’actuel directeur du trésor et de la Coopération financière et monétaire au ministère des Finances.

Créée il y a 15 ans, la Caisse de dépôts et de consignation (CDEC) a pour principale mission, explique le ministère des Finances, de collecter, sécuriser et rentabiliser sur le long terme les ressources généralement « oisives », pour les orienter vers l’accompagnement des politiques publiques.

Ces ressources proviennent de l’épargne règlementée, des dépôts des notaires ou des professions juridiques, des consignations administratives et de cautionnements, des fonds des Caisses nationales d’épargne ou de Caisses de sécurité sociale, des fonds de retraite et des régimes de retraite des fonds d’assurance et de garantie. Ceci à travers différents réseaux distributeurs et collecteurs comme la poste, des banques affiliées, des Caisses d’épargne, des guichets dédiés ou des plateformes dédiées.