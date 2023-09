Cameroun : Lady Ponce secoue encore Coco Argentée au tribunal

La Ponceuse sert une nouvelle citation directe à Coco Argentée. Le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif convoque Coco Argentée à l’audience prévue le 19 septembre prochain.

Le son est discordant entre Lady Ponce et Coco Argentée, et la plainte de la Lady déposée au tribunal « secoue, secoue » la toile. Selon la citation directe dont copie se partage via les médias sociaux comme un nouveau tube du Bikutsi sensationnel, Lady Ponce accuse la Go Galaxie « d’outrage à la tribu et à l’ethnie, diffamation, injures, propagation de fausses nouvelles dans le but de porter atteinte à la paix publique », peut-on lire dans le rappel des motifs du document judicaire.

En effet, l’affaire remonte en 2020. Dans la nuit du 27 juillet de cette année-là, Céline Edwige Corine Ntyame allias Coco Argentée a fait une publication sur Facebook appelant Lady Ponce « Poncefack ». La plainte reprend le texte en ces termes « Poncefack il est temps que toi et tes vampires arrêtez de détruire les autres artistes pour ta gloire. Quand c’est trop… c’est laid… Un anniversaire c’est une renaissance… Demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait aux gens, tes fans sont plus sauvages que les miens ??? Stop It !! (…)»

Une telle sortie, « Fallait pas ». Lady Ponce et ses avocats ont trait Coco Argentée en justice pour répondre des chefs d’accusation suscités. Par la suite, une médiation engagée par les parents, les autorités, des ainés, a convaincu Lady Ponce d’abandonner l’affaire en désistant auprès de la juridiction. Le 19 août 2021, le tribunal a dressé l’acte de désistement. Coco Argentée a pris l’engagement de ne plus recommencer.

Cependant, une sortie de Coco Argentée en date du 22 août 2023 « partagé 1685 fois au dimanche 27 août » ressuscite « l’Ouragan ». La Ponceuse se plaint d’un comportement récidiviste de la part de Coco. L’auteur de « Crayon de Dieu » a déclaré que « les raisons de mon ras le bol vis-à-vis de lady, j’ai décidé de sortir de mon silence et j’assume mes propos ».

« Ça là », « Fallait pas » une fois de plus. Lady Ponce pense ainsi que cette déclaration conclut une autre publication précédente. Dans celle-là, l’auteur de « Dans la Tanière » affirmait que « vous m’avez annulé 105 spectacles, Majoie Ayi a fait deux mois à Mbeng, vous avez interdit ses prestations, K-Tino a combien de spectacles ??? la seule qui fait ce qu’elle veut c’est qui ??? », reprend la citation directe.

Face à une telle « bombe à » répétition, Lady Ponce n’a pas appliqué sa « Loi du Talion » qui relève de l’ancien justice « Suprême ». En l’absence de « Confession » de sa collègue, Adèle Rufine Ngono s’est tournée une fois de plus vers les juges du tribunal. Ainsi, pour les deux chanteuses de Bikutsi, c’est une « affaire à suivre », comme Coco appuie pour conclure une de ses chansons.