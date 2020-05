Cameroun: l’AFD va “réorienter” 11 millions d’euros vers la lutte contre le Covid-19

Une grande partie de l’enveloppe, soit 10 millions d’euros, provient des contrats de désendettement et développement

L’Agence française de développement (AFD) a annoncé, le 06 mai, la “réorientation” d’une enveloppe de 11 millions d’euros vers la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun.

“Sur cette enveloppe, 10 millions d’euros sont issus des contrats de désendettement et de développement – à chaque échéance remboursée, l’AFD reverse au pays la somme correspondante sous forme de don pour financer des programmes d’aide au développement – et 1 million d’euros proviennent du programme conjoint Santé AFD/KfW, la banque allemande de développement”, a expliqué l’établissement public au cœur du dispositif de coopération de la France.

L’instruction de cette aide entre le ministère de la Santé publique et l’AFD s’est faite dans un délai d’un mois, un “temps record” selon l’Agence.

L’enveloppe servira à plusieurs activités: acquisition de tests et d’équipements pour le centre Pasteur et les laboratoires en région; fourniture de lits supplémentaires et d’appui aux hôpitaux de référence via les ONG Alima et Médecins du monde; acquisition d’équipements de protection individuelle et du matériel (concentrateurs d’oxygène, thermomètres); gestion des mises en quarantaine via l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’ONG Action contre la faim.