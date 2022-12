Cameroun : l’Allemagne met plus de 3 milliards de F en appui au système sanitaire

L’Allemagne et le Cameroun se sont rencontrés hier 06 décembre 2022 à l’occasion de la clôture des Consultations intergouvernementales germano-camerounaises.

Le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey et le Représentant du Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), Dr. IVEN SCHAD, ont co-présidé la cérémonie de clôture des Consultations intergouvernementales entre le Cameroun et l’Allemagne.

Cette cérémonie qui fait suite aux ateliers sectoriels organisés en novembre 2022 à Yaoundé, a permis de présenter les résultats majeurs de ces ateliers et de procéder à la signature du compte-rendu des Consultations intergouvernementales menées par les deux parties, ainsi que l’échange de Notes relatives à la nouvelle allocation du Gouvernement allemand au profit du Cameroun.

Concernant le secteur de la santé, le Chef de la Délégation allemande a annoncé un don de 5 millions d’euros soit 3 285 297 377 FCFA pour la mise en place du projet « Planification familiale et appui au système de santé pour la résilience ».

Dans ce secteur, Alamine Ousmane Mey, qui s’est réjoui de la prise en compte à titre temporaire dudit secteur comme pôle prioritaire du nouveau cycle de projets, a plaidé pour l’accompagnement du Gouvernement allemand dans l’extension du programme « Chèque Santé » à l’ensemble des régions du Cameroun. Aussi, le Minepat a émis le vœu de voir les résultats de ces consultations servir de base solide aux prochaines négociations intergouvernementales, annoncées en mai 2023 à Berlin.

Dans son discours de circonstance, le Chef de la Délégation allemande a réitéré l’engagement de son pays à accompagner davantage le Cameroun dans la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale de Développement 2020-2030. Selon Dr. IVEN SCHAD, le nouveau cycle de projets validés, identifie quatre pôles prioritaires à savoir : les aspects généraux, administratifs et le dialogue politique ; le développement rural ; la gouvernance, décentralisation, paix et cohésion sociale ; et la santé.