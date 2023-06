Cameroun : l’Allemagne va injecter 39 milliards de Fcfa entre 2024 et 2025

La signature de ce don s’est tenue à Berlin, entre le ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey et le Secrétaire d’Etat allemande, Jochen Flasbarth, le 31 mai 2023.

Les domaines prioritaires concernés par cet autre soutien financier sont : la gestion durable des ressources naturelles; le développement rurale; la gouvernance, décentralisation, paix et cohésion sociale; et la santé, protection sociale et politique démographique. Dans le cadre des négociations intergouvernementales germano-camerounaises, consacrées à la programmation du cycle de coopération pour la période 2023-2024, le Cameroun vient donc de bénéficier de 39,3 milliards de Fcfa (60 millions d’euros) en dons de l’Allemagne.

Selon Ecomatin, la signature du procès-verbal y relatif s’est tenue à Berlin, capitale allemande, le 31 mai 2023, entre le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey, et le Secrétaire d’Etat au ministère fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), Chef de la délégation allemande, Jochen Flasbarth. La répartition de cette enveloppe prévoit que 13,1 milliards de Fcfa (20 millions d’euros) soient destinés à la coopération financière et 26,238 milliards de Fcfa (40 millions d’euros) soient affectés à la coopération technique.

4 domaines prioritaires sont donc destinés à ce nouveau soutien financier. Il s’agit de : la gestion durable des ressources naturelles; le développement rurale; la gouvernance, décentralisation, paix et cohésion sociale; et la santé, protection sociale et politique démographique. En plus de ces appuis, « le gouvernement Allemand a octroyé au Cameroun, des ressources en termes de Projets Globaux et initiatives spéciales à hauteur 25,17 millions d’euros», renseignent les services du Minepat.

Cet appui financier viendra augmenter le volume des financements déjà reçu de la part de la République fédérale d’Allemagne en soixante ans. Cette enveloppe qui se chiffre à date à 860 milliards de Fcfa (1,3 milliard d’euro). La coopération riche et diversifiée qui unie les deux partenaires depuis plusieurs décennies revendique portefeuille actif de projets et programmes mis en œuvre de 250,5 milliards de FCFA (382 millions d’euros).

Notons que la tenue des travaux des négociations intergouvernementales germano-camerounaises, consacrées à la programmation du cycle de coopération pour la période 2023-2024, est consécutive des consultations germano-camerounaises tenues à le 06 décembre 2022, à Yaoundé. En termes de perspectives des relations entre les deux pays il est annoncé d’autres consultation et négociations intergouvernementales germano-camerounaises en 2024 et 2025.