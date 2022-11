Cameroun : l’Alliance française de Garoua donne des stratégies de lutte contre les fake news

C’est lors d’un atelier le 9 novembre que le journaliste Jérôme Baimele a entretenu son auditoire sur les notions de désinformation entre autres

L’un des problèmes qui minent la société aujourd’hui est la repensions de manière virale des fausses informations communément appelées fake news. C’est fort de cela que l’Alliance française de Garoua a profité de la célébration de la culture numérique pour organiser un atelier scolaire intitulé, « Fake news à l’ère du numérique ».

La réunion a eu lieu au Boukarou central. Mené par le journaliste Jérôme Baimele, il s’agissait d’édifier le public sur les notions de désinformation et de mésinformation. Mais aussi comment lutter contre les fake news.

Les fausses nouvelles selon Jérôme Baimele s’apparentent à des informations déformées et fausses. Pour éviter de tomber dans le piège des fausses nouvelles, il faut se poser des questions sur qui fournit l’information, quels médias en parlent et ce que des médias réputés sérieux disent du sujet. La réunion a également abouti à l’enseignement de quelques techniques pratiques de base pour identifier les fausses nouvelles.

Le 12 novembre prochain, l’Alliance française de Garoua prévoit organiser une autre rencontre débat sur les métiers du numérique et les nouvelles opportunités pour les jeunes du septentrion.

Profil

Jérôme Baïmélé est un journaliste diplômé de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic) de l’Université de Yaoundé 2, Soa. Il est également titulaire d’une Licence en Sciences et Techniques de Gestion (STG) de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Ngaoundéré.

Le journaliste est actuellement en stage à la SOPECAM (Société de Presse et addition du Cameroun) dans le Nord, à la fois correspondant régional du site datacameroun.com dans le Nord et du journal L’étudiant (Yaoundé) et membre de la 6e cohorte de l’Athe African Fact-checking Fellowship (AFF) de l’Extrême-Nord du Cameroun.

Auparavant, Editeur Web accrédité par la CAF lors de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun pour le compte de la Présidence de la République du Cameroun.