Cameroun : l’Anafoot lance le tournoi football challenges

Cette compétition qui démarre ce vendredi 11 décembre 2020 au stade Annexe Ahmadou Ahidjo est réservée aux jeunes de moins de 17 ans. Placée sous l’égide de l’Anafoot, elle est organisée par Ulteamsport international.

L’Académie nationale de football (Anafoot) souhaite évaluer en permanence ses jeunes apprenants du football. En l’absence de véritable championnat de jeunes sur l’étendue du territoire national, elle s’est tournée vers des partenaires afin d’atteindre ses objectifs.

C’est ainsi qu’elle organise une compétition qui se déroulera du 11 au 13 décembre 2020 et connaîtra la participation de huit équipes réparties en deux sous poules A et B. La poule A est composée de Canon sportif de Yaoundé, JS Trois FC, Anafoot 1 et Anafoot 2. Le groupe B est constitué de Dragon Yaoundé FC, Olympique de Meiganga, Anafoot 3 et Anafoot 4.

Le règlement de la compétition prévoit que les matchs se joueront en aller simple. A l’issue de cette phase, les quatrièmes, les troisièmes et les deuxièmes de chaque poule vont s’affronter pour déterminer la 8ème, 7ème, 6ème, 5ème, 4ème, et 3ème place. Les premiers des différentes poules s’affrontent pour déterminer le vainqueur du tournoi et la seconde place du tournoi.

Ulteamsport international, a décidé d’accompagner l’Anafoot dans la formation des jeunes à la pratique de football, à travers ce tournoi de détection des U17. De l’avis de Tigana Daissala, le promoteur de cette structure privée spécialisée dans le marketing sportif, il est de bon ton de soutenir l’Anafoot qui doit être la cheville ouvrière de notre football.

La compétition connaîtra donc un total de 16 matchs et chaque équipe livrera quatre rencontres. Il faut relever que les récompenses seront remises au premier, deuxième et troisième de ce tournoi. Mieux, de l’avis de Jean Marie Djidjiwa, l’un des hauts responsables de l’Anafoot, dix experts vont assister à tous les matchs, afin que les meilleurs puissent obtenir des bourses d’intégration de l’Académie nationale de football.

Jules Eloy Mindjeme, le Directeur adjoint de l’Anafoot souligne que compte tenu du contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19, des dispositions ont été prises pour respecter les mesures de riposte recommandées par le gouvernement de République et l’Organisation mondiale de santé. Conséquence, seulement 200 privilégiés pourront assister à ce tournoi. Faut-il le rappeler, le port du masque est obligatoire.