Le Cameroun lance sa cinquième enquête démographique et de santé

Baptisée EDSC5, elle a été officiellement lancée lundi à Yaoundé, par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda. La délégation qui l’accompagnait était complétée par le secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Santé publique, Alim Hayatou, et son secrétaire général, Pr. Koulha Shiro Sinata.

L’objectif de cette enquête est de permettre au Cameroun de collecter des renseignements auprès de 13 200 ménages, dans l’optique de mettre à jour la base de données du pays en ce qui concerne les niveaux de fécondité, de mortalité (maternelle, infantile, juvénile et adulteà, de prévalence du VIH/sida, du paludisme et de l’anémie, du tabagisme, des maladies non transmissibles (diabètes, cancer…) etc.

Les résultats de cette enquête permettront au gouvernement d’évaluer et dans les prochains jours, de réajuster sa politique nationale en matière de santé.

Au cours du lancement de cette initiative, André Mama Fouda a adressé ses encouragements à toutes les équipes de son ministère qui seront déployées sur le terrain durant cette investigation. Aussi, il a invité les familles à réserver un accueil chaleureux à ces enquêteurs.

Sur le plan opérationnel, 170 personnes conduiront cette enquête prévue pour s’étendre jusqu’au mois de décembre prochain. Repartis en 17 équipes composées chacune de 10 personnes, les enquêteurs sillonneront toute l’étendue du territoire national.

Le Coût de global de cette opération est estimée à près de 4 milliards de FCFA. Plus de la moitié de ce montant sera fournie par le gouvernement camerounais. Le reste devra être financé par des bailleurs de fonds.