Cameroun : Lancement des championnats ce samedi 27 février 2021

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a publié hier le programme des matchs d’ouverture de l’Elite one et two. Le Stade omnisport Ahmadou Ahidjo va servir de cadre au démarrage de ces compétitions.

Les championnats de football de première et deuxième division commencent ce samedi. Le tournoi Elite two va démarrer dès 15 heures avec l’affiche Renaissance de Ngoumou contre AS Matelots de Douala. Pour l’Élite one à 17 heures, FC Yaoundé 2 affrontera PWD de Bamenda, champion de la dernière saison.

Pour le retour du foot dans les stades, Narcisse Mouelle Kombi, le ministre des Sports et de l’éducation physique a officiellement remis les clés des stades à la Fédération camerounaise de football.

14 clubs prendront part au championnat Élite two, tandis que 21 à l’Elite one repartis en deux poules de 10 et 11 clubs. Toutes les compétitions doivent s’achever en juin prochain.

Pour mémoire, les championnats avaient interrompus en mars 2020 du fait de la pandémie du Coronavirus. Ensuite des tensions entre la fédération et son démembrement la Ligue de football professionnel (LFPC) ont plombé la reprise des activités. La LFPC vient d’ailleurs être confortée par une décision du Tribunal arbitral du sport qui reconnait qu’elle est habileté à organiser les championnats professionnels au Cameroun.

Sauf qu’à la fédération, l’on estime qu’elle avait été dissoute le 29 octobre par les clubs et ne peut plus prétendre à rien. Le conflit est loin d’être terminé. Mais avant, place au foot samedi.