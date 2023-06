Cameroun : l’ancien ministre d’Etat Charles Etoundi est mort

L’ancien haut commis de l’Etat s’en est allé le jeudi 31 mai 2023 des suites de maladie à 78 ans.

Ses conseils et son œuvre feront encore parler de lui. « Mes chers enfants, faites l’école et la bonne école. Car l’école vous donnera trois grandes choses : le savoir, l’avoir et le pouvoir », disait l’ancien ministre d’Etat en charge de l’Education nationale. Un poste que Charles Borromée Etoundi a occupé du 07 décembre 1997 au 18 mars 2000, après avoir tenu le département ministériel en charge de de la Santé publique. Il est y est nommé en 1997 suite à la démission de Titus Edzoa. Dans le domaine de la santé, il aura été président du conseil d’administration de l’hôpital général de Yaoundé.

L’ancien professeur des lycées devenu ministre est décédé à Yaoundé, capitale camerounaise et chef-lieu du département du Mfoundi dont il était originaire. Avant d’occuper de hautes fonctions dans le gouvernement, l’enseignant aura été proviseur du Lycée Joss à Douala et du Lycée Leclerc à Yaoundé. Dans le domaine de l’Education, l’homme a présidé le conseil d’administration du Centre d’édition pour l’enseignement et la recherche (Ceper).

Il a gravi ces paliers dans l’administration après son passage à l’Ecole normale supérieure en 1968, au collège Vogt et au collège Sacré-cœur de Makak des années avant. Au plan politique, le patriarche Mvog-Ada a milité pour le parti du flambeau ardent. Membre du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), Charles Etoundi était membre de la coordination du parti de Paul Biya dans le Mfoundi. Ces différents efforts lui ont valu plusieurs distinctions honorifiques dont trois par le pouvoir camerounais et une par l’Organisation internationale de la Francophonie.