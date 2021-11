Cameroun : l’Anif sur les traces de 124 milliards de F de flux financiers illicites

D’après le rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2020, l’Agence nationale d’investigation financière a reçu 785 déclarations de soupçon souscrites par les professions assujetties, en hausse de 23,62% par rapport à 2019. Les flux financiers suspects affichent une augmentation de 53,78% par rapport à l’année précédente.

L’information est de journal Ecomatin. Les flux financiers illicites (FFI) font payer un lourd tribut au développement. Dans le rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2020 publié le 23 septembre 2021, la Commission nationale anti-corruption (Conac) révèle que le pays a été le théâtre d’opérations de blanchiment de capitaux pour un montant de plus de 124 milliards de FCFA contre 57,4 milliards en 2019.

On apprend qu’en 2020, l’Agence nationale d’investigation financière (Anif) a reçu 785 déclarations d’opérations suspectes (DOS) souscrites par les professions assujetties, contre 635 en 2019 (+23,62%). Ces déclarations de soupçons ont donné lieu à 232 rapports disséminés aux juridictions et autres autorités compétentes pour des flux financiers repérés de 124,197 milliards de FCFA. Les Tribunaux de grande instance du Wouri (20,26%) et du Mfoundi (7,33%), le Tribunal militaire de Yaoundé (3%) et le Tribunal criminel spécial (2,59%) sont les Juridictions les plus saisies des dossiers de l’Anif.

Les flux financiers suspects repérés se répartissent entre les infractions de fraudes diverses (87,183 milliards), le détournement de deniers publics (34,674 milliards), la corruption (758,807 millions), le financement du terrorisme (686 millions), l’escroquerie (567,22 millions), le scamming c’est-à-dire la fraude sur internet (45,708 millions), le faux et usage de faux (282 millions) et les trafics divers (non renseigné).

Les analystes de l’Anif soulignent quelques constats, notamment une explosion des cas de fraudes diverses qui sont passées de 67 cas en 2019 à 146 cas du fait notamment de l’utilisation abusive de cartes bancaires; les dossiers liés aux soupçons du financement du terrorisme (y compris les financements des activités et des groupes sécessionnistes) restent importants (27 cas); les dossiers se rapportant aux détournements de deniers publics découlent principalement des détournements des fonds publics dans les marchés publics, de la prise illégale d’intérêt dans un acte et de la concussion; le scamming est aussi en hausse, de 5 à 12 dossiers entre 2019 et 2020.

En outre, on relève une nette augmentation de 53,78% du montant global des flux financiers repérés par rapport à 2019. “Cette augmentation s’explique principalement par l’explosion des fraudes diverses qui passent de 58,888 à 87,183 milliards de FCFA. Cette évolution se justifie par les montants identifiés de blanchiment de fraudes fiscales et douanières”, explique-t-on du côté de l’Anif.