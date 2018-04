Cameroun: l’annÃ©e scolaire reste perturbÃ©e dans les rÃ©gions anglophones

Le taux de couverture des programmes scolaires est actuellement d’environ 75% et 68,73% dans les rĂ©gions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, fortement perturbĂ©es par des revendications sĂ©cessionnistes, selon des donnĂ©es communiquĂ©es par les ministères des enseignements primaire et secondaire.

Ces rĂ©sultats, Ă deux mois de la fin de l’annĂ©e scolaire 2017-2018, sont considĂ©rĂ©s comme «prometteurs» par les dirigeants desdits dĂ©partements au vu du bilan de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, oĂą ces zones avaient enregistrĂ© des taux de couverture de 8% pour le Nord-Ouest, et 15% pour le Sud-Ouest.

Sur toute l’Ă©tendue du territoire, le taux de couverture des programmes scolaires est, selon les mĂŞmes sources, prĂ©sentĂ© comme «largement au-dessus de la moyenne».

Ces résultats, selon le gouvernement, auraient été meilleurs si toutes les écoles avaient fonctionné normalement en zone anglophone, où, depuis octobre 2016, des activistes de la partition du Cameroun mènent des actions de défiance contre le pouvoir central.

La crise anglophone, en plus des dizaines de morts civils, insurgĂ©s et militaires, est aujourd’hui Ă l’origine du dĂ©placement de 34.000 personnes du cĂ´tĂ© nigĂ©rian de la frontière, selon des sources concordantes, auxquels s’ajoutent 40.000 dĂ©placĂ©s internes recensĂ©s par les Nations Unies.