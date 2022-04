Cameroun : l’Anor retire plusieurs produits Kinder du marché

Ces produits sont soupçonnés d’être propice à la contamination à la Salmonelle Typhimurium ; un genre de bacilles à gram négatif appartenant à la famille des entérobactéries.

Le 4 avril 2022, l’entreprise Ferrero a rappelé plusieurs chocolats de la gamme Kinder. En cause : la suspicion d’infection à la Salmonella Typhimurium, un type de salmonelle pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux et de la fièvre.

Dans un communiqué rendu public, l’Anor indique : « faisant suite au retrait-rappel de certains produits de la marque Kinder par l’entreprise Ferrero, en raison d’une suspicion de contamination à la Salmonelle Typhimurium, L’Agence des Normes et de la qualité (Anor), ordonne, en absence de numéros de lots clairement identifiés et par principe de précaution, le retrait desdits produits des surfaces de ventes ».

Il s’agit précisément de Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g avec date de péremptions comprises entre fin Juin 2022 et fin Octobre 2022 ; Kinder Schoko-Bons avec date de péremption comprises entre Avril 2022 et fin Août 2022 ; Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin Avril 2022 et fin Août 2022 ; Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193.g panier 150g, peluche 133g, seau 198g, avec des dates de péremption à fin Août 2022.

L’Anor a indiqué que, les brigades d’inspection et de contrôles sur l’ensemble du territoire national vont se déployer pour veiller à l’application des présentes mesures conservatoires, en vue de protéger la santé des consommateurs.

Selon Ferrero, ce rappel est réalisé « par précaution » après des soupçons de liens avec plusieurs cas de salmonellose signalés en France.