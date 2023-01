Cameroun : l’approvisionnement en eau potable fait débat à Mbouda

Les autorités du département de Bamboutos se sont réunies les 18 et 19 janvier pour faire le point sur les sous-secteurs de l’eau et de l’énergie.

Pendant deux jours, soit du 18 au 19 janvier 2022, la gestion de l’eau potable et de l’énergie à Mbouda a été au centre des discussions. C’était dans le cadre des journées portes ouvertes et bilan du sous-secteur de l’eau et de l’énergie organisées par la délégation départementale du ministère de l’Eau et de l’Energie des Bamboutos de la région de l’Ouest.

Le bilan du chemin parcouru doublé des difficultés aixoises qui piétinent les progrès du département dans ce secteur ont été présentés par le délégué départemental du ministère précité, Nji Moungou Moifon,

«Nombre sont les populations et les acteurs du sous-secteur Eau et Énergie dans les Bamboutos qui ne maîtrisent pas la structuration et la réglementation en vigueur. Les procédures et offres de services délivrés par Eneo et Camwater sont méconnues d’une bonne partie des populations. On sait très peu de choses qui ont été faites dans le département concernant le sous-secteur. Nous avons estimé qu’il fallait penser cette plateforme d’échanges et de partages, avec espoir qu’elle permettra au public d’être davantage participatif, après qu’il soit édifié sur les activités de la délégation départementales et des services tels que Eneo et Camwater, » s’est-il exprimé chez nos confrères de Boulevard-Actu.

C’est par la remise des prix aux meilleurs agents masculin et féminin de la DDEE des Bamboutos par le préfet, François Franquelin Etapa et la visite guidée des stands à la place des fêtes de Mbouda qu’a pris fin cette rencontre saluée a sa juste valeur par les nombreux visiteurs.