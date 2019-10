Cameroun : l’armée multiplie les raids contre les camps séparatistes

Plusieurs combattants sécessionnistes tués et du matériel de guerre saisi. Des civils également tués dans ces attaques dans la région du Sud-ouest du Cameroun.

Un civil a été tué à Malende, dans la région du Sud-ouest du Cameroun, rapporte la journaliste Mimi Mefo qui cite des témoins. « C’était vers 13h [25 octobre] quand l’armée est arrivée à Malende – Muyuka. Ils sont venus en voiture banalisée et certains dans une jeep », déclare un témoin.

Il poursuit : « Certains sont descendus et d’autres se sont abrités au bord de la route et quelques heures plus tard ce civil a été abattu à bout portant ».

Un autre raconte : « Deux voitures banalisées sont passées et des hommes en civil sont sortis avec des fusils automatiques. Des jeunes qui se tenaient devant un magasin de téléphone, dont certains sont des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, se sont immédiatement enfuis. En voyant s’enfuir les militaires ont ouvert le feu et une personne a été fauchée par quatre balles et est actuellement sous surveillance médicale ». Selon la journaliste, le nombre de décès de civils dans la région s’élèverait à environ 10 cette semaine seulement.

Plus tôt dans la semaine, un raid de l’armée dans un camp « ambazonien » le long de la route Bafia-Munyenge, toujours dans la région du Sud-ouest du Cameroun, a permis de mettre la main sur du matériel de guerre des séparatistes.

Tandis que quelques jours plus tôt, plus de cinq autres combattants étaient tués dans une opération de l’armée Bombe Bakundu, dans la région du Sud-ouest Cameroun.