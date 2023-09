Cameroun : l’armée neutralise quatre terroristes dans l’attaque d’un poste militaire

Les forces de défense ont riposté à une attaque des terroristes au poste militaire de Goldavi dans le département du Mayo-Tsanaga.

Quatre terroristes de la secte islamiste Boko Haram ont été tués dimanche 04 juin 2023 au cours de l’attaque d’un poste militaire en matinée. L’attaque a eu lieu dans la localité de Goldavi, commune de Mayo-Moskota, département du Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord. La riposte des soldats a conduit à la mort de ces quatre et de nombreux autres ont été blessés. Du côté des l’armée, l’on enregistre aucune perte en vie humaine, informe nos confrères de Koaci.

Cette attaque survient quelques jours après celles de Mora et de Zigague qui ont fait sept morts dont un civil et deux terroristes, un soldat, un policier et deux agents de la douane. Cette autre attaque qui porte à cinq les assauts de Boko Haram dans l’Extrême-Nord Cameroun entre mai et début juin. Cette série d’intrusion des assaillants démontre du retour en force des terroristes qui n’ont pas beaucoup fait parler d’eux ces derniers mois.