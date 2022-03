Cameroun : l’ART débloque 49 millions de FCFA pour l’achat de fournitures de bureau

Le Directeur général de l’Agence de régulation des Télécommunications, Philémon ZOO Zame lance une consultation pour l’achat de fournitures de bureau à la Direction Générale de l’entreprise dont il est à la tête.

49 897 742 francs CFA. Tel est le coût TTC de cet avis à consultation. La fourniture consiste à la livraison des consommables bureautiques et petits matériels de bureau de bonne qualité.

Le régulateur du secteur des télécommunications indique que, cette consultation est ouverte à toute entreprise camerounaise justifiant des compétences et de l’expérience dans la fourniture des consommables bureautiques et petits matériels de bureau au Cameroun.

Dans l’avis de consultation, les soumissionnaires sont appelés à respecter les consignes, afin de ne pas voir leur dossiers rejetés.

« L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le ministères des Finances, ou le non-respect des modèles de pièces du dossier de consultation entrainera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours ».

L’Agence de régulation des Télécommunications a pour missions entre autres de, veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires en matière des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication.

Aussi, cette société doit garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication;

Elle doit par ailleurs, sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles.

Sans oublier de, s’assurer que l’accès aux réseaux ouverts au public s’effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.