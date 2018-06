Cameroun : l’artiste Locko rejoint le label Universal Music Africa

C’est le deuxième artiste camerounais de musiques urbaine à intégrer la prestigieuse maison de disques après le rappeur Tenor.

C’est officiel. L’artiste camerounais Locko a signé avec la maison de disques Universal Music Africa ce vendredi 29 juin 2018. Le chanteur de 26 ans devient ainsi le deuxième artiste camerounais à intégrer cette prestigieuse boite après le rappeur Tenor en novembre 2017.

Lors de la traditionnelle conférence de signature organisée à Canal Olympia à Douala, Locko a dit tout son enthousiasme à rejoindre cette équipe. «Ce moment représente beaucoup pour moi. Mon objectif est de devenir le Ngambè (en référence au footballeur Samuel Eto’o, ndlr) de la musique. J’ai toujours eu ce rêve de faire comme ceux que je voyais à la télévision. Je veux qu’il n’y ait pas de continent où ma musique ne soit consommée », a indiqué l’auteur de « Sawa Romance».

Les responsables d’Universal Music Africa n’ont pas souhaité communiquer sur le montant de cette opération, ni sur leur stratégie de déploiement avec la nouvelle Star. On a tout de même appris que des dispositions nécessaires sont prises pour faire rayonner la musique de Locko à travers le monde.

Dans l’immédiat, la sortie du prochain album de Locko dénommé « Cloud Night » pourra bénéficier de l’accompagnement de la Major. Des singles précéderont cette grande sortie, a-t-on assuré du côté de Universal Music Africa. «On ne va pas transformer l’artiste. On ne va pas le dénaturer. On va mettre en place les stratégies et l’équipe pour qu’il donne au monde ce qu’il attend», a précisé Franck Kacou, le directeur du Label et Music chez Universal Music Africa.

Moussa Soubounou, le directeur général de Universal Music Africa a, en outre, relevé toute la fierté qu’il y a à signer avec « un artiste africain d’une telle classe». « On va essayer d’apporter notre touche à son développement pour que sa musique puisse se populariser à travers le monde », a –t-il affirmé.

Universal Music Africa est une filiale d’Universal Music Group, créée aux Etats-Unis d’ Amérique. Universal Music représente plus d’1/3 des musiques produites dans le monde et plus de 45% des musiques digitales.