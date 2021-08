Cameroun : l’artiste musicien Nkotti François est mort !

A 70 ans, le monument de la musique camerounaise qui s’apprêtait à célébrer ses 50 ans de carrière a rendu l’âme ce jour des suites de maladie.

Nkotti François vient de ranger sa guitare. La maladie n’a pas permis à cette légende du Makossa d’esquisser son dernier pas de danse à l’occasion de ses 50 ans de carrière censés être célébrés cette année 2021. Un évènement malheureusement reporté en raison de la pandémie du Covid-19.

Nkotti était chanteur, découvreur de talent, promoteur culturel (Festival Fomari), patron apprécié de ses collaborateurs, homme politique ( il fût maire de Bonaléa, près de Douala), cofondateur du groupe les Black Styl avec notamment Toto Guillaume. Leurs chansons « Françoise », « Dube Lam » sont précieuses dans la discographie nationale. Parmi ses fils spirituels l’on compte par exemple : Belka Tobis, Claudia Dikosso et Martino Ngalle.

N’eut était le Covid-19, l’immense parcours de Nkotti François devait être revisité à travers la célébration de son cinquantenaire en mars dernier. Au programme, il y avait entre autres des soirées privées à Douala et à Yaoundé, dédicace de l’ouvrage de l’artiste musicien intitulé :« On m’appelle Desto », préfacé par le ministre des Sports et de l’Education physique, le Pr Narcisse Mouelle Kombi. Etaient annoncés à ce cinquantenaire des artistes locaux et étrangers, la distribution des coffrets de tubes de Nkotti François composés d’un Cd, des conce new album, 1DVD clips vidéos, 2CD”best of Desto (Ekwada Mulema; Beyengue ba Desto; Musiki mwa Desto; Yetemba).

Le Comité d’organisation pourrait poursuivre l’organisation de cet évènement, mais ça sera sans Nkotti François mort ce 4 août 2021.