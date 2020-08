Cameroun : l’artiste musicienne Marthe Zambo ne se porte pas bien

L’auteur du titre à succès « avec toi » a crié son mal-être ce 19 août sur les antennes de la CRTV.

Marthe Zambo se meurt. L’artiste musicienne souffre d’un diabète chronique. L’on apprend de son intervention sur la CRTV ce jour, qu’elle est financièrement dépourvue. «C’est maintenant qu’on sait que j’ai le diabète. Quand le docteur m’a dit, on a fait les examens de toute qualité. Depuis janvier, je n’ai aucun médicament, vous voyez comment j’ai maigri. J’ai essayé de téléphoner de partout, c’est comme si on me demande «tu attends quoi pour mourir ?», déprime-t-elle.

Marthe Zambo ne serait plus capable de gérer sa charge locative. «J’ai trop de problèmes. Etant même dans mes états, on appelle ça Nanga Boko. Je louais mais je ne sais plus où habiter. Je suis abandonnée à moi-même. Je ne peux plus payer mon loyer», se lamente-t-elle.

Marthe Zambo est repérée au début des années 1970 par le propriétaire de la Boule rouge, le club le plus sélect et en vogue de N’Djaména au Tchad à cette époque-là. Après avoir signé un contrat avec ce club, Marthe Zambo en devient la chanteuse vedette et commence une épopée de chanteuse de cabaret dans la capitale tchadienne.

De retour au Cameroun plusieurs années plus tard, elle fait la rencontre d’Ekambi Brillant. C’est une rencontre qui sera déterminante pour la suite de sa carrière. C’est lui qui l’encourage et l’aide à enregistrer pour la toute première fois chez Decca, puis chez Fiesta. Marthe Zambo s’est révélée au grand public grâce à son titre « Avec toi ». Un véritable régal musical toujours en bonne en place sur la playalist des discothèques et des médias audio-visuels. Mais son auteur est à l’agonie. Marthe appelle à l’aide.