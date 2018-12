Cameroun :  l’artiste Niska annonce un concert haut en couleurs

L’événement organisé par Easy group experience met également en avant des artistes camerounais parmi lesquels Maahlox et Ko-C pour le concert du 21 décembre à Yaoundé.

Plus que quelques heures et les mélomanes de la ville de Yaoundé pourront se repaître des musiques du Français Niska. L’artiste déjà présent sur le sol camerounais est programmé pour un concert en play back au Palais des sports le 21 décembre. Un évènement plein de promesse, annonce-t-il. « Une soirée hip hop, sans live et marquée par une compétition ouverte pour les jeunes rappeurs », a expliqué Niska lors d’une conférence de presse donnée mardi à Yaoundé, en prélude au concert.

Selon Jesse Happy, directeur marketing de Easy group experience, « des artistes ainsi qu’un groupe de danseurs, sélectionnés par le public au terme de nombreux castings, assureront la première partie de la soirée. Toutes ces mesures ont été prises afin que la soirée ne soit pas uniquement animée au moment où le trio du jour va monter sur scène mais que le public en profite bien », a-t-il expliqué.

« Nous avons appris de nos expériences précédentes et nous pouvons rassurer le public que les conditions de sécurité seront améliorées et chacun repartira avec tout ce qu’il a apporté. Etant donné que la réussite d’un tel événement est assurée par l’agencement de plusieurs éléments tels que le son, la lumière et le public, c’est ce que nous promettons au public », a ajouté Jesse Happy.

Pour l’occasion, Niska sera accompagné de Maahlox et de Ko-C. Ce dernier a d’ailleurs annoncé la sortie de son premier album en mai 2019. En cette veille de fêtes de fin d’année, les activités ludiques se multiplient dans toutes les villes. Le Paposy recevra également le 22 décembre l’artiste camerounais Magasco pour son concert.