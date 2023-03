Cameroun : l’artiste Sabrina Love fait un carton

Dans le top 5 des titres camerounais les plus écoutés actuellement sur YouTube figure ‘Johnny‘. Il s’agit du titre sorti le 3 février dernier par l’artiste camerounaise, Sabrina Love. Un mélange d’afro et rythme soul où l’artiste baigne son auditoire dans une pensée amoureuse avec un touche de rêve.

Une chanson fidèle à son style : mélancolie, amour et éducation. ‘Johnny’ totalise aujourd’hui 1.303.602 vues sur YouTube. La chanson écrite, enregistrée et mixée par Mayhem Creatives évolue sous la cadence de l’amour et la trahison. Ce thème de déception est l’une des raisons du succès que connaît le titre avec plus de 2100 commentaires déjà publiés;

« Cette chanson me parle vraiment. J’ai blessé un nombre incalculable de personnes qui s’en veulent probablement lorsque je les ai repoussées à cause de mes propres problèmes. Plus précisément à cet homme qui m’a couru après pendant 3 ans. J’ai toujours cette petite bague faite de cuivre et de petites fleurs séchées le jour de notre pique-nique. J’ai toujours cet ours que tu m’as offert lors de mon anniversaire, et j’ai fait un marque-page avec les fleurs que tu m’as offertes. Tu m’as éclairé comme le soleil éclaire la lune, mais je suis désolé d’être celui qui a éteint ta lumière », commente @spulni7989.

» La première fois que j’ai entendu la chanson, j’ai repensé à mes insécurités et à la façon dont je souhaitais que quelqu’un m’accepte alors que je ne m’accepte pas moi-même. J’ai toujours l’impression que quelqu’un m’aime alors que ce n’est pas le cas et je ne peux pas voir s’il y a vraiment quelqu’un qui m’aime parce que j’ai trop de cicatrices dues à l’intimidation et aux attentes « , muhammed_emin44kanalci.