Cameroun : l’Assemblée nationale ouvre ses portes à la diaspora

Le Conseil des Camerounais de l’étranger a visité les locaux du Réseau des Parlementaires de la Diaspora, de la Coopération Décentralisée et Transfrontalière (REP-COD) la semaine dernière.

Pour l’Honorable Louis Henry Ngantcha, Président du Réseau des Parlementaires de la Diaspora, de la Coopération Décentralisée et Transfrontalière (REP-COD), il est important que la diaspora camerounaise soit unie et solidaire. Une telle synergie leur permettra de réaliser plus facilement leurs projets et de relever le défi commun qu’ils ont à savoir contribuer au développement du Cameroun. Le parlementaire l’a fait savoir le 26 mai dernier au cours d’une audience qu’il a accordée au président du Haut Conseil des Camerounais de l’étranger (HCCE), le Dr Samuel Dongmo, venu des Etats-Unis.

Ce dernier était à la tête d’une délégation composée du Professeur Joséphine Etoung de France, de Mme Suzanne Ndjom d’Espagne, de Mme M. L Billy Bilounga de Suisse, et de Mme M. M. Ndjom de France, L Billy Bilounga de Suisse, Mme Christelle Famdie et Mme Duchelle Guedem Tepap d’Allemagne, et Mme Claverie Toukam Tepap d’Angleterre.

Au cours de la réunion, le Président du REP-COD a souligné que le Cameroun a besoin de tous ses enfants sans distinction.

Le Président du HCCE n’a pas manqué de remercier les Présidents des deux Chambres, notamment le Très Honorable Cavaye Yeguie Djibril et le Président Niat Njifenji Marcel, pour la mise en place de ce Réseau, et bien sûr les animateurs du Réseau. La délégation des membres du REP-COD, conduite par son Président, l’Honorable Louis Henry Ngantcha, était composée du Vice-président, le Sénateur Otte Moffa Andrew, du Chef du Secrétariat Technique, l’Honorable Dr. Mpon François Xavier, du Trésorier, l’Honorable Saya Kaigama Moustapha, et de la Chargée de Mission, l’Honorable Biloa-Tsilla Marie Isabelle.