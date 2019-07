La première phase de 60 km, dont les travaux sont en cours, a déjà englouti plus de 260 milliards Fcfa. De nombreux autres projets routiers d’envergure cherchent financements.

L’autoroute Yaoundé-Douala va coûter plus de 822 milliards Fcfa « Toutes taxes comprises ». Cette estimation est du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) qui a la charge de lever ces financements pour le compte du Cameroun.

Le chantier de cette infrastructure est engagé depuis 2014 et les 60 km déjà réalisés ont coûté un peu plus de 260 milliards Fcfa selon les chiffres du ministère des Travaux publics, maître d’ouvrage de l’autoroute.

La deuxième phase en conception prévoit de porter la voie de 60 à 196 km. Le tout pour un montant de plus de 822 milliards Fcfa. Selon le Minepat, les études de faisabilité et l’Avant-projet sommaire (Aps) sont déjà disponibles.

Lire aussi :: Cameroun : quatre projets d’autoroute cherchent financements

D’autres projets recherchent également des financements. Le Minepat révèle que le gouvernement veut lever 777 milliards Fcfa pour l’autoroute Edéa-Kribi et 449 milliards Fcfa pour relier Douala à Limbe par une autoroute. Cependant, de noombreux experts s’interrogent sur les coûts de ces infrastructures, jugés trop élevés au Cameroun. Un kilomètre d’autoroute coûte entre 6 et 9 milliards Fcfa. Le plus cher en Afrique au Sud du Sahara.

Il s’agira par ailleurs de trouver 220 milliards Fcfa pour réaliser la voie de contournement de la ville de Yaoundé longue de 91 km. Cette voie de contournement est importante sur les corridors Douala-Ndjamena (Tchad) et Douala-Bangui (République Centrafricaine).