Cameroun : le 14è congrès d’endocrinologie et pédiatrie s’est tenu à Yaoundé

Du 09 au 12 février 2023 s’est tenu le congrès de la société africaine d’endocrinologie et diabète de l’enfant (ASPE) dans la capitale camerounaise.

Cette cérémonie très attendue à connu la présence aux Palais des Congrès d’un grand nombre d’invités venus des quatre coins du monde. Parmi lesquels le Pr Carine de Beaufort venue du Luxembourg. Le thème de ce 14e sommet est » Diabète et maladies endocriniennes de l’enfant en Afrique : continuum des soins du nouveau-né à l’âge adulte à l’ère des innovations technologiques »

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le Palais des Congrès de Yaoundé, a accueilli pendant deux jours, le congrès de la Société africaine d’endocrinologie pédiatrie et adolescents. Placé sur la tutelle du ministère de la Santé publique, les endocrinologues et pédiatres se sont réunies dans l’objectif de faire le point de leurs spécialités.

Le but de cette assise était l’harmonisation et l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants diabétiques, des enfants présentant une obésité et des enfants de petite taille. Étant une association continentale, l’ASPAE entend mener un plaidoyer à l’échelle africaine afin d’engager toutes les parties prenantes des maladies de l’enfant et si possible une augmentation des budgets alloués à leurs prises en charge.

Au cours de la leçon inaugurale, le Pr Carine de Beaufort a insisté sur la nécessité de mettre un accent sur la santé de l’enfant tout en déplorant les pertes en vies humaines.

Après l’ouverture officielle du congrès, les travaux en ateliers se sont suivis, questions de mieux expliquer les différentes problématiques qui touchent l’enfant. Pendant ces deux jours, les participants ont été édifiés sur la dangerosité de cette maladie et ont décidé ensemble de trouver les stratégies communes pour diminuer la mortalité infantile.