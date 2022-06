Cameroun : le BIP 2022 prévoit 287 690 emplois

Les chiffres ont été présentés hier 1er juin à Yaoundé

Pour cette année, les emplois susceptibles d’être créés ou consolidés dans le cadre des activités du Budget d’investissement public (BIP) 2022 sont de 287 690 emplois en opportunités de travail.

Dans le détail, on aura 18 210 cadres, plus de 60 000 techniciens et 208 674 ouvriers. La région du Centre est en tête avec 51 390 emplois projetés, soit 18% de l’ensemble des provisions. L’Adamaoua vient en bas de l’échelle avec seulement 3 611 emplois attendus.

Notons que, le BIP 2022 s’élève à 1550.3 milliards de F repartis en 277 actions, 611 projets et 8218 tâches.

Le Budget d’Investissement Public (BIP) 2022 s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’effort de consolidation budgétaire, en vue d’assurer la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques, tout en assurant le financement adéquat de la SND30.

Dans ce contexte, le BIP 2022 accorde la priorité à l’achèvement et la mise en service des projets en cours et des grands projets de première génération, la relance de la production des spéculations de consommation de masse dans le cadre de la politique de l’import-substitution (Riz, maïs, poisson, lait, produits pharmaceutiques, etc.), la mise en œuvre des plans présidentiels de reconstruction des Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord, la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle et le renforcement des ressources dédiées au financement de la décentralisation.

En 2022, l’enveloppe globale consacrée à l’investissement public est de FCFA 1 555,3 milliards en Autorisations d’Engagement (AE) et FCFA 1 479 milliards en Crédits de Paiement (CP). Le BIP 2022 enregistre ainsi une augmentation de 9,4% en valeur relative et de FCFA 127 milliards en valeur absolue, soit 26,4% du budget général.