Cameroun : le Bureau de mise à niveau  des entreprises fait son bilan

La 24ème session du Comité de pilotage du Bureau de mise à niveau (BMN) des entreprises s’est tenue ce 21 novembre 2019 à Yaoundé. Dédiée à l’examen du budget, cette troisième session de l’année intervient dans un contexte marqué par plusieurs enjeux.

A l’ouverture des travaux de ce jeudi 21 novembre 2019, l’expert des questions économiques et financières, Alfred Ndengué, a devant la presse fixé les ambitions du BMN et évoqué le budget 2020 : « Avec le budget qui va être voté, l’ambition du BMN, c’est déjà de s’appuyer sur ce qui a marché et corriger ce qui n’a pas marché. Nous avons la mise à niveau qui traine un peu, il va falloir mettre en place une stratégie pour répondre plus efficacement. Le BMN ambitionne désormais la mise en œuvre du centre technique. Nous pensons que cette action apportera une plus grande efficacité dans ses actions ».

Avant d’ajouter qu’il y a aussi « l’autre aspect qui est la restructuration des entreprises qui a été un peu négligée. On souhaite faire plus durant cette deuxième phase qui débute en 2020. On devra aussi permettre de voir de manière palpable les retombées de la mise à niveau, parce que durant la première phase, le bureau de mise à niveau trouvait encore ses marques. Maintenant il sera question de véritablement toucher du doigt les retombées de la mise à niveau au sein des entreprises camerounaises »

Par ailleurs, dressant le bilan des cinq premières années du BMN, Alfred Ndengué, a conclu qu’il était mitigé : « Parce que la mise à niveau des entreprises est un processus nouveau et donc il fallait procéder à la sensibilisation des entreprises, les inciter à adhérer. Maintenant elles sont plus sensibilisées, plus au fait ; il est donc question de passer à une étape supplémentaire, à avoir véritablement des résultats probants et donc nous pensons que le bilan des cinq premières années est vraiment mitigé ».

Au début le processus n’était pas maîtrisé de tout le monde. Les patrons d’entreprises ne comprenaient pas les enjeux, il aura fallu passer par plusieurs campagnes de sensibilisations et d’explications pour surmonter les convaincre. Pour cet expert, les patrons d’entreprises percevaient la mise à niveau comme un moyen pour l’Etat de venir s’immiscer dans leurs affaires. Aujourd’hui ils ont compris que la mise à niveau c’est d’abord pour elles. Le bureau de mise à niveau n’est qu’un accompagnateur. Ils ont perçu le travail de ce bureau et ils sont plus entrain à adhérer et à se laisser accompagner par le bureau de mise à niveau ».