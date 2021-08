Cameroun : le Canon de Yaoundé lance une chaine de télévision en ligne

Le démarrage officiel de Kpakum TV a eu lieu ce Jeudi 05 août 2021 à au Stade de Bamendzi à Bafoussam, à l’occasion d’un plateau spécial d’avant match Panthère Sportive du NDE contre Canon Sportif de Yaoundé.

Le club de football Canon sportif de Yaoundé dispose désormais de sa propre unité de production audiovisuelle, informe la Direction marketing et communication du club, dans un communiqué publié ce jour. Elle ajoute que « Kpakum Tv » est disponible 7 jours /7 via le site web du club : www.canon-yde.net et à travers l’ensemble des plateformes digitales du club,

Le lancement de la chaine a eu lieu ce jour à l’occasion de la rencontre de championnat entre le club et la Panthère sportive du Ndé. « Vous y retrouverez chaque semaine : la retransmission en direct de tous les matches des Mekok Me Ngonda, les conférences de presse d’avant et d’après-match, ainsi que tous les évènements marquants du club », explique les dirigeants du club créé en 1930.

Sur « Kpakum TV », ils prévoient également la diffusion en différé et semi-différée des matches de la saison en cours et des années antérieures; des documentaires, des magazines, des entretiens exclusifs, des grands reportages et des « Master Class » avec les grands noms du Kpakum et bien d’autres contenus capables de mettre en lumière le club, ses activités et ses légendes.

Il s’agit là d’une autre révolution opérée par la nouvelle administration du club, après l’aménagement d’un nouveau siège, l’amélioration du traitement des footballeurs, et de la communication de l’équipe. L’époque des disputes atour du club, des querelles et intrigues entre membres du Comité des sages, semble désormais révolue.