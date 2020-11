Cameroun : le cardinal Christian Tumi toujours captif dans le Nord-ouest

Un communiqué de l’Association des ressortissants de Nso, des sujets du Fon lui aussi kidnappé, affirme que le souverain roi et le prélat sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. L’archidiocède de Douala confirme m’enlèvement du prélat.

Un communiqué de la Nso Developement Association (Nsoda) rendu public 6 novembre 2020 dément la libération de Sehm Mbinglo II et du cardinal Christian Tumi.

« Comme il est évident maintenant et contrairement aux informations qui ont circulé la nuit dernière que notre Fon, le Cardinal et certains membres de leur entourage avaient été libérés, les ravisseurs les gardent toujours en otage», écrit le président général de la NSODA. Il en profite pour condamner cet acte qui « piétine notre Tradition et notre Religion ». Une information confirmée par Elie Smith, un des porte-paroles du cardinal et proche des milieux sécessionnistes.

De son coté, dans un communiqué ce 6 novembre, l’archidiocèse de Douala, dont dépend le cardinal, « informe le peuple de Dieu qu’hier soir, aux environs de 18h 30, son Eminence Christian Cardinal Tumi, a été enlévé sur la route de Kumbo ainsi que son chauffeur et une dizaine d’autres personnes ».

Le cardinal Christian Tumi, le roi – le Fon – des Nso et 11 membres de leur entourage ont été enlevés le 5 novembre 2020 dans la région du Nord-oues en proie à un conflit séparatiste. Il n’ont plus donné signe de vie. Le prélat est âgé de 90 ans et le Fon revenait dans son palais après l’avoir déserté plusieurs mois auparavant sous la pression des groupes séparatistes armés.

Selon des informations recueillies auprès de l’entourage du cardinal Tumi, les deux hommes revenaient d’une visite chez Ibrahim Mboumbouo Njoya, Sultan roi des Bamoun, dans la région de l’Ouest.

Ils ont été enlévés dans la région du Nord-ouest, le 5 novembre à Baha, dans l’arrondissement de Babessi, département du Ngoketunjia, région du Nord-ouest.