Cameroun : le Centre Pasteur célèbre ses soixante ans

La structure créée en 1959 organise pour la circonstance une série d’activités qui s’étaleront du 12 au 22 novembre dans la capitale.

Le Centre pasteur du Cameroun, laboratoire de référence dans le pays, célèbre ses soixante années d’existence. L’institution entend se mettre à nu pour la circonstance en donnant au public la possibilité de mieux connaitre ses activités et surtout les résultats obtenus depuis sa création en 1959. Notamment en ce qui concerne la surveillance et la riposte aux maladies infestueuses et la recherche sur le VIH-Sida, les hépatites virales, les infections respiratoires, la tuberculose et le paludisme.

Les festivités de cet anniversaire sont adossées à la tenue, et pour la première fois dans le pays, du conseil des directeurs du réseau international des 32 instituts pasteurs existants, du 12 au 14 novembre. Cet évènement sera lui-même suivi d’un symposium scientifique au Palais des congrès, qui réunira les 14 et 15 novembre des chercheurs nationaux et internationaux, les autorités du secteur de la santé au Cameroun, des professionnels et des étudiants autour du thème « Les avancées scientifiques au service du contrôle des maladies infectieuses ».

Par ailleurs, des test de dépistage et prévention des cancers de la prostate et du foie seront offerts à moindre coût aux populations du 18 au 22 novembre.