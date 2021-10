Cameroun : le Centre pasteur inaugure sa plateforme d’entomologie médicale

Le projet d’entomologie pour améliorer les recherches et lutter contre les maladies à transmission vectorielles a été inauguré ce mardi 26 octobre 2021, en présence du ministre de la santé Manaouda Malachie.

100 millions de francs Cfa, c’est le montant qu’a déboursé l’ambassade de France et l’Institut de recherche pour le développement (Ird) pour la réalisation de ce projet. La plateforme d’entomologie médicale du service de paludologie du Centre pasteur du Cameroun, est dédiée aux études génomiques des populations de moustiques circulants au Cameroun.

Il sera également question d’évaluer les mesures de lutte antivectorielle. Notamment, la durée de temps que peut mettre une moustiquaire imprégnée, l’efficacité des insecticides et aussi la qualité des médicaments et la recherche des nouveaux vaccins.

Le paludisme est un problème majeur de la Santé publique au Cameroun, avec plus de deux millions de cas et près de 11 mille décès par an selon les chiffres rapportés par le directeur du Centre Pasteur. La plateforme d’entomologie va bénéficier des chercheurs de premier plan. « Nous sommes très contents d’avoir contribué à installer cette plateforme. Et maintenant, il va falloir la faire vivre avec des chercheurs et les scientifiques français et bien entendu camerounais », révèle Christophe Guilhou, ambassadeur de France au Cameroun.

Cependant, les recherches vont également s’étendre sur d’autres maladies à transmission vectorielle. A l’instar de la fièvre jaune et l’épidémie de la Dengue. Le Minsanté a salué l’excellence et la détermination du personnel du Centre Pasteur et a magnifié d’avantage la coopération entre le Cameroun et la France.

Pour rappel, le Centre pasteur œuvre depuis plus de 60 ans à la recherche et la promotion de la santé à travers la prise en charge des patients et la prévention du risque sanitaire international par la surveillance des maladies endémiques et épidémiques, la recherche scientifique et la formation des personnels de santé au Cameroun.