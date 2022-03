Cameroun : le championnat de Basketball livre ses premiers finalistes

C’est à l’issue du troisième regroupement à Bafoussam le weekend dernier, que plusieurs équipes ont pu arracher leur ticket de qualification pour le dernier carré.

Bien que tendues, les rencontres n’ont pas été tout aussi surprenantes lors de ce troisième regroupement de la seniors monsieur et dame basketball. A Bafoussam, les favoris de chaque rencontre ont honoré leur posture. Le spectacle a été au rendez-vous. De quoi voler du sourire aux nombreux amoureux de la balle orange qui ont fait le déplacement pour le complexe multisport de Bafoussam.

Ces derniers ont pu vivre l’écrasante victoire de l’Université de Douala sur United Ladies avec 63 points contre 45. Alors que de l’autre côté, FAP filles prenait largement le dessus sur Oryx, 60 points contre 47. Et Overdose qui gagne avec 83 points son adversaire du jour, École de basketball dont les points s’élèvent à 48. Le score le plus lourd de ce regroupement reste 98-39 en faveur de AS Keep sur Volcanic women.

Avec ces prestations, les quatre équipes qui tirent leur épingle du jeu sont l’Université de Douala basketball club, Overdose basketball club, FAP Basketball filles et Ornyx basketball club. Elles sont d’ores et déjà qualifiées pour la phase finale appelé ‘Final four tournament’.

Chez les hommes, le suspense règne encore. Mais c’est le cas uniquement pour les deux places restantes afin de participer au final four tournament. Car, les deux leaders du championnat à savoir FAP messieurs basketball et le Nkam basket grâce à leur carton plein sont déjà qualifiés.

Reste donc aux autres de se démarquer. Ce weekend par exemple, Ornyx s’imposait avec 73 points sur Fire Birds qui n’eut que 55 points. École de Basketball quant à elle a gagné in-extremis BEAC avec 57 points contre 56 quand l’Université de Douala prenait le dessus sur Nzuimanto, 56-54.

Après ce troisième regroupement à Bafoussam, place à la dernière où tout va se jouer et ce sera du côté de Douala.