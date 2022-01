Cameroun : le championnat de Ligue 1 édition 2022 se disputera à 25 clubs

Au terme d’une réunion de concertation ce mardi 4 janvier, entre le président de la Fecafoot et les présidents des clubs professionnels, il a, entre autres, été décidé qu’aucune équipe ne sera reléguée en division inférieure.

Samuel Eto’o tient à une de ses promesses de campagne. Il a décidé de faire rentrer la Ligue de football professionnel du Cameroun dans ses droits, avec à sa tête Pierre Semengue. Elle organisera donc les championnats d’Elite One et d’Elite two, de l’édition 2022.

La date retenue pour le démarrage du championnat de première division est le 21 février 2022. Une compétition qui se déroule à 25 clubs, répartis en deux sous poules de 12 et 13 équipes. Il n’y aura donc aucune descente en D2. En revanche, quatre clubs issus de l’élite two accèdent à l’étage supérieur.

Il a également été retenu comme résolution que la Fecafoot va octroyer une subvention de 20 millions de F aux clubs d’élite one et 10 millions de F aux clubs d’élite two. Le vainqueur du championnat d’Elite One recevra une prime de 50 millions de Fcfa, contre la moitié en Elite two. Le règlement de ces championnats reste à déterminer.

Les groupes sont constituées ainsi qu’il suit : poule A, Coton sport de Garoua, Union sportive de Douala, Yong sport Academy, Stade Renard de Melong, Canon sportif de Yaoundé, Avion du Nkam, Djiko de Bandjoun, Fauve Azur, Colombe du Dja et-Lobo, Renaissance de Ngoumou, New stars de Douala, AS Fortuna et Bamboutos de Mbouda

Dans la poule B, on retrouve, Ofta Kribi, Fovu de Baham, Les Astres de Douala, Pwd de Bamenda, Racing de Bafoussam, UMS de Loum, Dragon de Yaoundé, TKC de Yaoundé, Panthère du Ndé, Yafoot, Eding Sport et Apejes de Mfou.