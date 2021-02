Cameroun : le commanditaire du massacre des élèves à Kumba aux arrêts

Le pseudo General « Above The Law » fait partie des deux chefs de bande arrêtés dans la nuit du dimanche 07 au lundi 08 février 2021, alors qu’ils s’apprêtaient à perpétrer d’autres attaques dans la ville de Kumba et ses environs de Balangul.

Joseph Béti Assomo le ministre délégué chargé de la Défense (Mindef) annonce que deux fameux chefs de bandes armées ont été arrêtés. Le nommé Wanshe Celestin alias « T-Boy », et le pseudo General « Above The Law » ont été neutralisés dans la nuit du 7 au 8 février dernier. Ceux-ci et leurs éléments programmaient des attaques dans la ville de Kumba et ses environs de Balangul, dans la région du Sud-Ouest.

Le Mindef précise que le nommé « Above The Law (parfois également appelé Mirror) est le Chef de la horde barbare qui a perpétré le 24 octobre 2020 au quartier Fiango, arrondissement de Kumba I, l’attaque du complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, et froidement ouvert le feu sur des élèves en salles de classe, faisant sept (07) morts et quinzaine de blesses grave.

En somme, le bilan du ratissage organisé par les forces de défense et de sécurité fait état de de 05 terroristes neutralisés et d’autres blessés en fuite, plusieurs armes et munitions de de guerre récupérées.