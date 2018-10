Cameroun : le concepteur de l’habillage d’antenne de l’audiovisuel public enfin dédommagé

L’artiste Isidore Modjo, concepteur de l’habillage d’antenne de l’audiovisuel public du Cameroun, a reçu la totalité des 50 millions FCFA que l’utilisateur de ses œuvres lui devait depuis deux décennies, a annoncé l’intéressé dans un communiqué publié vendredi.«Enfin, la CRTV a exécuté l’instruction du Premier ministre du 29 mars 2017. Isidore Modjo remercie le Premier ministre, chef du gouvernement pour sa sagacité, sa perspicacité et son intégrité. Isidore Modjo remercie également les membres du gouvernement et tous ceux qui, de près ou de loin, l’ont soutenu pendant son long et dur combat pour ses droits», lit-on dans le communiqué.

A coup de sit-in et de grèves de la faim devant les services publics, Modjo avait fini par mobiliser quelques bonnes volontés autour de sa revendication, engagée en 2015 et qui portait au départ sur 800 millions FCFA.

Il y a de cela cinq mois, le ministre de la Communication et président du conseil d’administration de la CRTV, Issa Tchiroma Bakary, l’avait fait arrêter pour «troubles à l’ordre public», alors qu’il manifestait devant son département ministériel.