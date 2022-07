Cameroun : Le Coq sportif dénonce la rupture du contrat avec la Fécafoot

L’équipementier français se dit «surpris» par cette décision « unilatérale » au communiqué de la Fécafoot annonçant la rupture du contrat qui les lie.

« Le Coq Sportif souhaite faire part de sa plus grande surprise et de sa stupéfaction à la lecture du communiqué de presse national et international émis ce jour par la Fecafoot et annonçant la résiliation de sa collaboration avec notre marque à l’issue de la CAN féminine TotalEngergie 2022 », a annoncé l’équipementier français sur Twitter.

Le Coq Sportif s’offusque contre « cette décision prise de façon unilatérale et brutale intervient alors même que Le Coq Sportif a délivré tous ses engagements contractuels depuis plus de trois ans en accompagnant la Fécafoot depuis la Coupe du Monde féminine en 2019 et plus récemment de l’équipe masculine première lors de la CAN 2022 ».

Ce qui surprend davantage la firme française c’est que la « Fécafoot a validé les maillots développés par Le Coq Sportif pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, équipements qui sont homologués par la FIFA ». Le Coq Sportif dit avoir saisi la Fédération et son président Samuel Eto’o, afin « d’engager les discussions nécessaires, dans un esprit constructif et respectueux des engagements réciproques. Nous ne doutons pas que cet échange permette de pouvoir poursuivre sereinement la collaboration contractée par la Fécafoot et Le Coq Sportif ».