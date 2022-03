Dans une procédure judiciaire vieille de 10 ans, l’élu du Koung-Khi, qui a usé de tous les subterfuges jusqu’ici pour bloquer le procès qui le concerne, a enfin été interrogé au sujet des faits mis à sa charge.

Les faits sont rapportés par Kalara. Le patron de Express Union, de Banque Atlantique et de Atlantique Assurance a décidé de dissimuler certains de ses documents, dans le cadre de sa défense. M. Albert Kouincheu, promoteur de la Société civile immobilière (SIC) Nofic, connaît sans doute la période la plus difficile de sa vie d’hommes d’affaires.

Quelques mois, il a été suspendu par la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac) de son poste de président du conseil d’administration de la Banque Atlantique suspectée de transactions financières douteuses (mesure levée entre temps par la justice).

Quelques semaines après, le limogeage de Gaston Komba de son strapontin de secrétaire général de l’Assemblée nationale pour avoir attribué à une autre entreprise de M. Kouincheu le marché de l’assurance du personnel de la représentation nationale a fait grand bruit.

La semaine dernière, M. Albert Kouincheu s’est retrouvé finalement dans le box des accusés du Tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé – centre administratif à répondre d’infractions pénales. C’est sans doute une hypothèse à laquelle le député des Koung-Khi n’avait jamais songé depuis son élection à l’Assemblée nationale. Cela fait 12 ans que l’élu du peuple est poursuivi devant le TPI de Yaoundé – centre administratif pour trouble de jouissance.

Et depuis, il avait usé de tous les subterfuges avec ses autres coaccusés pour ne pas répondre des faits mis à sa charge, réussissant même l’exploit d’obtenir de M. Gaston Komba, le 13 janvier 2021 , en lieu et place du bureau de l’Assemblée nationale, la signature d’une correspondance indiquant à la justice qu’il était couvert par une immunité parlementaire, même si le parquet et le juge chargé du dossier n’étaient pas tombés dans le piège dressé par les deux coquins.

Ces derniers avaient estimé que les faits du procès étaient antérieurs à l’élection du député et qu’en plus, M. Komba ne pouvait se substituer à l’Assemblée nationale ou au bureau de celle-ci, pour éviter à son copain de répondre de ses actes.

Les actes en question participent de l’acquisition dans des conditions douteuses de deux terrains contigus au très chic quartier Bastos à Yaoundé par la Société civile immobilière Nofic représentée par Albert Kouincheu, M. Tasha Loweh Lawrence, qui est à l’origine de la procédure judiciaire visant le député, revendique la propriété de ces des deux terrains.

Il dit avoir fait l’objet d’une grossière escroquerie foncière de la part d’un certain M. Chejou Jean. Et c’est ce dernier qui avait vendu le terrain en cause à M. Kouincheu.

Lequel en dépit de nombreuses et intempestives contestations de M. Tasha Loweh y compris devant la justice, y a érigé une gigantesque bâtisse évaluée par ses propres soins à plus trois milliards de francs. M. Tasha Loweh espère donc non seulement faire sanctionner le député pour « trouble de jouissance », mais aussi le faire expulser du site en récupérant tous les investissements qui s’y trouvent.

Plus de trois milliards de F cfa

Le 17 février 2022, le député a finalement été entendu par le tribunal. Interrogé tour à tour par son propre avocat, Me Piendjo Désolice, et par l’avocat de son adversaire, il était venu avait l’intention de démontrer au juge que l’acquisition des terrains en cause par la SIC Nofic ne souffrait d’aucune faute judiciairement répréhensible. On saura sans doute à la fin du procès s’il y est parvenu.

Mais, il est clair que le député n’a pas joué franc jeu tout au long de son témoignage, évitant de répondre à certaines questions précises relatives non seulement aux titres-fonciers dont il se prévaut pour occuper les terrains disputés, mais aussi au sujet de la date de création de la SIC Nofic qui est devenue le propriétaire contesté entre-temps. Le député a laissé plané le flou jusqu’au bout de son témoignage.

Lorsqu’il a été interrogé par son propre avocat, Me Piendjo Désolice, M. Kouincheu a, en gros, expliqué que le terrain querellé appartenait à la SIC Nofic, dont il a dit n’être qu’un associé.

C’est cette entreprise qui occupe d’ailleurs le site querellé à travers un important investissement immobilier estimé à plus de 3 milliards de francs. Une façon de dire au tribunal que le député ne peut être auteur à titre personnel d’un « trouble de jouissance » au préjudice du plaignant, parce que simple associé de la société immobilière.

Si le ministère public va fragiliser cette position, en rappelant dans la prise de parole que, dans cette affaire, la SCI Nofic a pour représentant légal et gérant statutaire M. Kouincheu, l’avocat du plaignant qui va mettre en difficulté le patron de la société immobilière à travers ses questions.

Me Tushaale Ezekiel, l’avocat de M. Tasha Lawrence, lui a par exemple demandé avec insistance, entre autres questions, s’il pouvait présenter au tribunal la copie du titre foncier dont se prévaut la SCI Nofic sur une parcelle de terrain querellé pour en revendiquer la propriété. L’avocat du plaignant a aussi sollicité que l’accusé-témoin puisse mettre à la disposition du juge le certificat d’immatriculation au registre du commerce de sa société immobilière.

Toutes ces demandes visent à montrer au tribunal qu’au moment des faits à l’origine de la procédure judiciaire, la SCI Nofic n’avait pas existence légale et que cette société a bénéficié de la fraude pour se faire délivrer, en son nom, un duplicata N° 2 du titre foncier querellé alors que M. Tasha était toujours détendeur du duplicata N° 1 du titre foncier en question.

M ; Kouincheu s’est catégoriquement refusé de répondre directement aux questions ainsi posées par Me Tushaale Ezekiel. Il a expliqué que les informations relatives au titre foncier N° 22781 en question étaient disponibles auprès des administrations compétentes et n’a pas donné de réponse concernant la date d’immatriculation au registre du commerce immobilier de la SCI Nofic.

L’homme d’affaires a aussi été interrogé sut l’état du site querellé au moment des travaux de la construction de l’imposante bâtisse de la société immobilière ont été engagés en 2012. Il a répondu qu’il s’agissait d’une broussaille, suscitant une relance de l’avocat du plaignant, qui doute qu’il ait existé une broussaille au quartier Bastos. (…). Le juge a renvoyé la suite du procès au 17 mars 2022.