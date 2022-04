Cameroun : le dernier carré du championnat de volley-ball se dessine

Du côté des filles, Bafia Volleyball Evolution et celles d’Efoulan ont déjà assuré une qualification. Chez les hommes, c’est Cameroun Sport et FAP qui ont pu obtenir les tickets pour le prochain tour de la Camtel volleyball championship.

On connaît déjà les premiers qualifiés pour le Final 4 de la Camtel Volley-ball championship. C’est à l’issue des rencontres qui se sont jouées le week-end dernier à l’Ecole nationale supérieure des travaux publics (Enstp) de Yaoundé.

Chez les dames, c’est Bafia Volley-ball club Evolution, BVE et Club Efoulan Volley qui ont tiré leur épingle du jeu. Les filles de Bafia avec trois matchs gagnés, terminent premières de la Poule A. « Nous sommes satisfaites de notre prestation. On a été plus concentrées que nos adversaires et nous avons donné le maximum », explique la capitaine de Bafia, Brandy Ngatcheu.

Tandis que Club Efoulan sort deuxième avec six points ayant enregistré une défaite contre BVE. Le troisième et le quatrième rang sont occupés respectivement par les Conquistadores et Garoua Volley-ball. Alors que les dames jouaient du côté de l’annexe de l’école, les hommes quant à eux étaient au niveau du gymnase.

Et de ce côté-là, Cameroun Sports Volley avec huit points engrangés, a terminé premier de sa poule. Il sont talonnés par les messieurs de FAP après leur défaite contre Sports Volley-ball, 3 sets à 2. De quoi donner du regret à l’encadrement technique. « Dans l’ensemble, la compétition ne s’est pas déroulée comme on l’a souhaité. On a terminé avec une défaite, or, on voulait faire trois matchs et trois victoires. Nous devons nous remettre encore plus au travail, explique l’entraîneur de FAP, Abbas Maloum.