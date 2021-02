Cameroun : le directeur exécutif d’ONU-Habitat adjoint en visite de travail

Victor Kisob rencontre les autorités camerounaises depuis le 9 février et passe en revue les politiques d’habitat et d’urbanisme du pays en relation avec les Nations-Unies.

Le Camerounais Victor Kisob est en visite de travail à Yaoundé depuis ce lundi 8 février 2021. Il a rentré mardi la ministre de l’Habitat et du développement urbain Célestine Ketcha Courtès avec qui il a eu une séance de travail en visioconférence et en présentiel. Ceci en présence du MBAYU Félix ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la Coopération avec le Commonwealth et le coordonnateur du système des Nations unies au Cameroun.

Les parties ont passé en revue l’état de coopération entre le Cameroun et ONU-Habitat, l’avancement de l’urbanisation durable et la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain. La réunion a aussi vu la participation des autorités locales et des partenaires nationaux de mise en œuvre.

Depuis les années 2000, le Cameroun mène avec ONU-Habitat un Programme de gouvernance urbaine de plusieurs milliards FCFA. Ce programme vise à lutter contre la pauvreté et forme les élus au leadership local. Victor Kisob s’est ensuite rendu à la Cité verte, un camp de logements sociaux construits il y a une trentaine d’années. Sa visite s’achève ce 11 février.