Joseph Le, le ministre de la fonction publique suspecte ses frères de l’Est dans l’assassinat du ministre Gabriel Dodo Ndoke.

Le désormais ancien ministre des Mines et du développement technologique a été inhumé samedi 18 février 2023 à Batouri, dans la région de l’est Cameroun. Lors de son témoignage, Joseph Le a soutenu que le ministre Gabriel Dodo Ndoke aurait été assassiné par ses frères de la région de l’Est.

Le témoignage du ministre LE est assez édifiant : « A l’Est, mesdames et messieurs, comme ailleurs, les gens meurent. Des morts naturelles ou alors des morts suspectes. Et à propos de cette deuxième catégorie de morts, à savoir les morts suspectes, nous nous interrogeons beaucoup ici à l’Est ces derniers temps. Nous n’avons pas d’éléments de preuves précis. Mais nous pensons que ces interrogations ne peuvent plus et ne doivent plus rester un sujet tabou.

Et si jamais les soupçons qui se murmurent se transformaient en faits avérés, vous voyez, mes chers Frères et Sœurs, mes Parents de la Région de l’Est, vous voyez que cela aura et a même déjà des effets désastreux sur l’image de notre belle et riche Région du Soleil Levant. Notre Région qui, avec ses 109.000 km2 de superficie, représente tout de même le quart du territoire national.

Mais paradoxalement, nous sommes l’une des Régions les moins peuplées du Cameroun, avec à peine 4 à 5 habitants au Km2, avec à peine 2000000 d’habitants et l’une des Régions les moins développées du Cameroun.

Or, le seul combat qui nous interpelle aujourd’hui, c’est le combat pour le développement socio-économique de la Région de l’Est. Et pour développer notre Région, nous devons être nombreux et soudés. Pour cela, mes chers Frères et Sœurs de l’Est, je nous invite à deux opérations arithmétiques très simples et porteuses d’abondance.

C’est L’ADDITION ! C’est aussi la MULTIPLICATION !

Additionnons-nous! Multiplions-nous! Travaillons ensemble pour relever les nombreux défis du développement. Bannissons de notre action et de notre langage, l’autre opération arithmétique qui, elle, a des effets désastreux, dévastateurs. La SOUSTRACTION.