Cameroun : le FMI accorde 375 milliards de FCFA pour soutenir la reforme économique et financière

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), a approuvé le 29 juillet 2021 à Washington aux Etats-Unis, des accords triennaux au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) en faveur du Cameroun.

Le FMI accorde au Cameroun la somme de 375 milliards de FCFA dans le cadre de la FEC et de la MEDC. En vue de soutenir le programme de réformes économiques et financières du pays sur une période de trois ans (2021-2024).

« le financement au titre des accords de la FEC et du MEDC soutiendrait les efforts des autorités pour parvenir à une reprise post-pandémie rapide, renforcer la viabilité extérieure et budgétaire à moyen terme et mettre en œuvre leur programme de réformes structurelles vers une croissance soutenue, plus inclusive et diversifiée. Une mise en œuvre effective et résolue des réformes des autorités, notamment pour renforcer davantage la transparence, la bonne gouvernance et le cadre de lutte contre la corruption, est essentielle pour contribuer à catalyser des financements supplémentaires des donateurs », a rappelé Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

Pour cette année 2021, une première tranche de 96 milliards de FCFA sera débloquée «afin de soutenir nos efforts de renforcement de notre position extérieure et de redressement de nos finances publiques», a indiqué le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze.